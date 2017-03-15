Общество

Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:35

Транспортные карты «Тройка» и «Подорожник» объединят этой весной

Источник фото: nevnov.ru
Санкт-Петербург, 15 Марта - DIXINEWS.

В Петербурге и Москве в мае намерены объединить электронные карты для проезда.

Елена Осинцева заместитель главы в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга отметила: «Также появится отличная возможность оплачивать проезд в пригородных поездах, что весьма удобно».

Стоит напомнить, что идею объединения московской транспортной карты «Тройка» и петербургского «Подорожника» хотели осуществить ещё в конце 2016 года.

Такая потребность возникла в связи с проводимым в России Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Благодаря нововедению болельщики смогут гораздо проще передвигаться между столицами. Возможно, новые карты будут выпускать в дизайне мероприятия.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль
В Перми суд обязал владельца кальянной снести незаконный пристрой к жилому дому
Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей

Расправа водителя над ребенком попала на видео
В Перми показали лучшие спектакли Тимофея Кулябина
В суде огласили имущество Фриске, которое опишут по иску Русфонда
Названы города с самой опасной водой из под крана
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омские аграрии планируют закупить в 2017 году свыше 900 единиц техники
Россия, Москва, 15 Марта, 11:51.
Эксперты РЭУ: регионам удалось сократить дефициты бюджетов
Екатеринбург, 15 Марта, 10:54.
В Новоуральске за штрафы ГИБДД арестовали автомобиль
Москва, 15 Марта, 10:18.
Министр культуры Владимир Мединский открыл выставку о мужской моде
Пермь, 15 Марта, 10:02.
Пермское УФАС возбудило дело по факту использования «голоса Путина» в рекламе квест-рума
Пермь, 15 Марта, 09:01.
В Перми суд обязал владельца кальянной снести незаконный пристрой к жилому дому
Санкт-Петербург, 15 Марта, 08:38.
Таможенниками ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая поставки наркотиков
Нижний Новгород, 15 Марта, 07:45.
Нижегородцы в феврале похитили электроэнергии на 9 млн рублей
Москва, 15 Марта, 07:08.
В Москве состоялось открытие крупнейшей туристической выставки в России
Ростов-на-Дону , 15 Марта, 06:59.
В Ростове открыто отделение Международного коммерческого арбитражного суда
Воронеж, 15 Марта, 06:54.
Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела полиции в Воронеже
Волгоград, 15 Марта, 06:48.
Волгоградские депутаты в Госдуме оказались наименее «полезными» – таков результат рейтинга
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия