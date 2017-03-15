Транспортные карты «Тройка» и «Подорожник» объединят этой весной

В Петербурге и Москве в мае намерены объединить электронные карты для проезда.

Елена Осинцева заместитель главы в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга отметила: «Также появится отличная возможность оплачивать проезд в пригородных поездах, что весьма удобно».

Стоит напомнить, что идею объединения московской транспортной карты «Тройка» и петербургского «Подорожника» хотели осуществить ещё в конце 2016 года.

Такая потребность возникла в связи с проводимым в России Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Благодаря нововедению болельщики смогут гораздо проще передвигаться между столицами. Возможно, новые карты будут выпускать в дизайне мероприятия.