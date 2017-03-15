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Алексей Мирный
15 Марта, 2017 06:35
Транспортные карты «Тройка» и «Подорожник» объединят этой весной
Санкт-Петербург, 15 Марта - DIXINEWS.
В Петербурге и Москве в мае намерены объединить электронные карты для проезда.
Елена Осинцева заместитель главы в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга отметила: «Также появится отличная возможность оплачивать проезд в пригородных поездах, что весьма удобно».
Стоит напомнить, что идею объединения московской транспортной карты «Тройка» и петербургского «Подорожника» хотели осуществить ещё в конце 2016 года.
Такая потребность возникла в связи с проводимым в России Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Благодаря нововедению болельщики смогут гораздо проще передвигаться между столицами. Возможно, новые карты будут выпускать в дизайне мероприятия.
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