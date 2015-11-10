Между главами Москвы и Берлина подписан меморандум о сотрудничестве

Между мэром Москвы Сергеем Собянином и правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером был подписан меморандум о сотрудничестве и дружбе между двумя столицами.

Правительство Москвы и сенат Берлина давно обмениваются опытом градоуправления и, как отмечают чиновники, намерены продолжать это не смотря на некоторые геополитические разногласия.

- В прошлом году произошло еще одно важное событие - 25 лет договорным отношениям, договору между Берлином и Москвой. Надеюсь, сегодня мы подпишем меморандум о продолжении этого долгосрочного сотрудничества. Отношения Москвы и Берлина не только долгосрочны, но и взаимовыгодны. Товарооборот между Москвой и Германией составляет более 10 млрд долларов - 6 миллиардов составляют накопленные инвестиции», - отметил Собянин.

Мюллер полностью разделяет эту позицию. Также он поблагодарил мэра столицы России за теплый приём и поддержку хороших отношений. «Я очень рад тому, что мы вместе имеем возможность дать этим отношениям новый импульс», - сказал бургомистр Берлина.