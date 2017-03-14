Спорт

Алексей Мирный
14 Марта, 2017 21:24

Моуринью считает игру с «Ростовом» важнее встречи с командой «Челси»

Источник фото: 161.ru
Ростов-на-Дону , 14 Марта - DIXINEWS.

Жозе Моуринью - тренер футбольной команды «Манчестер Юнайтед» перед сегодняшним матчем Кубка Англии с командой «Челси», отметил, что игра с клубом, который он возглавлял в общей сложности около 5 лет, не будет так важна для него лично как встреча в рамках Лиги Европы с нашим «Ростовом».

– Сейчас у нас сложное время, нет времени на отдых. Но это не проблема «Челси», они не участвуют в еврокубках. Есть ощущение, что наш соперник в лучшем положении. Будет ли мне обидно проиграть «Челси», чем другой команде? Нет. И нет, я не буду счастлив больше обычного, обыграв их. Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы. Потому что с национальным турниром мы не попадем в Лигу чемпионов, а это является нашей целью, – цитирует слова Мауринью ESPN.

Напомним, что первая игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом», в рамках 1/8 Лиги Европы, прошла со счетом 1:1 на минувшей неделе. Ответный матч состоится 16 марта в Англии на стадионе «Олд Траффорд».

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