|
Алексей Мирный
14 Марта, 2017 21:21
В Воронеже «Бургер Кинг» провёл рекламную акцию против «Макдоналдс»
Воронеж, 14 Марта - DIXINEWS.
В Воронеже произошел занимательный случай из практики рекламных компаний. Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сумела на себя обратить внимание за счёт конкурента - известного «Макдоналдс».
Сделали рекламщики это с помощью гигантского баннера, установленного на фасаде ТЦ «Солнечный рай» прямо над входом в «Мак-Дак».
Огромное рекламное полотно «Бургер Кинга» несло надпись «Настоящие бургеры на 20 шагов левее». И действительно, если пройти эти 20 шагов, то посетитель попадает к конкуренту.
В социальных сетях этот случай вызвал массу активных обсуждений. Воронежцы оказались удивлены, что торговый центр разрешил такой ход. «В традициях российского бизнеса рекламироваться за счет конкурентов не совсем корректно», - комментируют данный факт в соцсетях. Иные же наоборот, отмечают, что получилось «в духе США, где компании активно используют рекламные баннеры конкурентов или же активно переманивают от них клиентов с помощью вывесок».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия