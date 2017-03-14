В Воронеже «Бургер Кинг» провёл рекламную акцию против «Макдоналдс»

В Воронеже произошел занимательный случай из практики рекламных компаний. Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» сумела на себя обратить внимание за счёт конкурента - известного «Макдоналдс».

Сделали рекламщики это с помощью гигантского баннера, установленного на фасаде ТЦ «Солнечный рай» прямо над входом в «Мак-Дак».

Огромное рекламное полотно «Бургер Кинга» несло надпись «Настоящие бургеры на 20 шагов левее». И действительно, если пройти эти 20 шагов, то посетитель попадает к конкуренту.

В социальных сетях этот случай вызвал массу активных обсуждений. Воронежцы оказались удивлены, что торговый центр разрешил такой ход. «В традициях российского бизнеса рекламироваться за счет конкурентов не совсем корректно», - комментируют данный факт в соцсетях. Иные же наоборот, отмечают, что получилось «в духе США, где компании активно используют рекламные баннеры конкурентов или же активно переманивают от них клиентов с помощью вывесок».