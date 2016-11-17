В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде создаётся специальная медицинская база

В 25-й городской больнице Волгограда отремонтировали 12 отделений скорой помощи.

Учреждение станет медбазой этого региона во время ЧМ-2018.

– Сейчас идет ремонт в колопроктологическом, пульмонологическом, ожоговом, эндоскопическом, физиотерапевтическом отделениях, клинико-диагностической лаборатории и в холле второго этажа. До конца года планируется завершить ремонт в административном корпусе, отделении экстракорпоральных методов лечения, помещениях первого этажа и в подвальных помещениях, – пояснил Евгений Галкин – заместитель главврача больницы. – Отмечу, что будет проведен не только ремонт корпусов. Также планируется благоустройство территории больничного комплекса. Большое внимание будет уделено мерам безопасности: это охрана, камеры наблюдения и внедрение внутренней локальной радиосвязи.

Напомним, что в минувшем году на территории ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №25» построена вертолетная площадка санитарной авиации, которая теперь позволяет экстренно эвакуировать больных.