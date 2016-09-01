В Самаре 1060 женщин отказались от абортов после общения с психологами

В Самарской области снизился уровень смертности младенцев. В 2016 году данный показатель упал на 9% по сравнению с предыдущим (до 5,1 смертей на каждые 1000 новорожденных).

Как отмечает Геннадий Гридасов - министр здравоохранения Самарской области, во многом данный показатель обеспечен консультированием женщин до абортов.

Так в 2016 году психологи, общающиеся с женщинами намеренными сделать аборт, переубедили 15,3% из них. Общее количество матерей, сохранивших жизнь детям, достигло 1060 человек. В сравнении с предшествующим 2015 годом, количество искусственных прерываний беременности уменьшилось на 1064.

– Таким образом, благодаря ЭКО (процедура экстракорпорального оплодотворения – прим. ред.) и доабортному консультированию в губернии родилось более 1700 детей. Наша задача – продолжить развитие этих направлений, чтобы нивелировать демографический провал середины 90-х годов, – пояснил Геннадий Гридасов.