Общество

Алексей Мирный
14 Марта, 2017 18:39

В Питере отреставрируют набережную Фонтанки

Источник фото: spbdnevnik.ru
Санкт-Петербург, 14 Марта - DIXINEWS.

Питерский филиал Главгосэкспертизы недавно одобрил очередной проект сохранения культурного и исторического наследия.

Таким объектом, имеющим федеральное значение, была признана подпорная стена набережной реки Фонтанки. Эту часть набережной не ремонтировали с начала 1990-х годов.

Данный участок реки, имеющий протяженность 102 метра, расположен на левом берегу, между Лештуковым и Семеновском мостами, рядом с Бородинской улицей.

Как отметили специалисты пресс-службы Главгосэкспертизы: «Проект предусматривает обустройство железобетонной подпорной стенки с усилением фундамента железобетонными ростверками и буронабивными сваями. Кроме того, запланированы изготовление утраченных и замена некондиционных гранитных блоков, расшивка швов и реставрация гранитной облицовки набережной, демонтаж и реставрация всего ограждения, а также реставрация тумб и решеток с восстановлением исторического вида и профиля набережной. Финансирование работ будет производиться из регионального бюджета».

В период проведения ремонта, городской транспорт здесь будет двигаться с ограничениями, подъездной участок к мосту перекроют.

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