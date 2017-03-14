В Питере отреставрируют набережную Фонтанки

Питерский филиал Главгосэкспертизы недавно одобрил очередной проект сохранения культурного и исторического наследия.

Таким объектом, имеющим федеральное значение, была признана подпорная стена набережной реки Фонтанки. Эту часть набережной не ремонтировали с начала 1990-х годов.

Данный участок реки, имеющий протяженность 102 метра, расположен на левом берегу, между Лештуковым и Семеновском мостами, рядом с Бородинской улицей.

Как отметили специалисты пресс-службы Главгосэкспертизы: «Проект предусматривает обустройство железобетонной подпорной стенки с усилением фундамента железобетонными ростверками и буронабивными сваями. Кроме того, запланированы изготовление утраченных и замена некондиционных гранитных блоков, расшивка швов и реставрация гранитной облицовки набережной, демонтаж и реставрация всего ограждения, а также реставрация тумб и решеток с восстановлением исторического вида и профиля набережной. Финансирование работ будет производиться из регионального бюджета».

В период проведения ремонта, городской транспорт здесь будет двигаться с ограничениями, подъездной участок к мосту перекроют.