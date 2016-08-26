Общество

Алексей Мирный
14 Марта, 2017 18:30

В Москве будет создана крупнейшая образовательная сеть Wi-Fi

Источник фото: igromania.ru
Москва, 14 Марта - DIXINEWS.

Одна из самых крупных и прогрессивных образовательных сетей Wi-Fi в мире сейчас создаётся в нашей столице. Об этом сообщают на портале правительства города.

Она охватит учебные заведения и будет служить для увеличения эффективности и доступности образования.

До конца 2017 года сеть протянут к 646 школам Москвы, а в 2018 году доступ к беспроводному интернету дополнительно появится еще в 1125 образовательных учреждениях. В прошлом году, в рамках нового пилотного проекта, Wi-Fi -сеть появилась в 69 столичных школах, это позволило обеспечить скоростное интернет соединение и начать проведение интересных интерактивных мероприятий.

На сайте мэрии отмечено, что в планах на 2018 год заложено создать сеть, которая будут включать уже 60 тысяч роутеров в 1840 школах Москвы. В одном помещении будет установлено в среднем 32 точки беспроводного доступа, каждая из которых обеспечит подключение до 30 устройств.

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