Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры России

14 марта в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры в 2016 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в текущем году.

В заседании коллегии принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Открыл заседание Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем выступлении Глава государства отдельно отметил такие направления в работе прокуратуры, как защита конституционных и трудовых прав граждан, противодействие экстремизму и терроризму, распространению радикальной и националистической идеологии.

«Вы знаете, что три четверти нарушений трудовых прав граждан, выявленных прокурорами, связаны с оплатой труда. В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 миллиарда рублей долгов по заработной плате. Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо», - подчеркнул Президент. Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что «добросовестные предприниматели должны получать всемерную поддержку со стороны государства».

Кроме того, Глава государства остановился на таких чувствительных для граждан темах, как сфера жилищно-коммунального хозяйства, рост цен на основные продукты питания и медикаменты. Здесь Владимир Путин поставил задачи по безотлагательному реагированию на жалобы жителей на необоснованное завышение коммунальных платежей, нарушения при сборе средств на капитальный ремонт, детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты: «Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен, но я говорю именно об экономически не обоснованном, завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. И конечно, должны быть надёжно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью».

В центре внимания – противодействие коррупции и криминалу в целом. Здесь, отметил Президент, необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах – от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде.

В заключение Владимир Путин подчеркнул, что «во многом по эффективности вашей работы граждане судят о способности самого государства защитить их интересы, отстоять правду и справедливость. И доверие людей нужно, безусловно, оправдывать, причём каждый день, в практической ежедневной работе».