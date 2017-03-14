Общество

Елена Малкова
14 Марта, 2017 17:10

В Пермском крае подвели итоги краевого этапа проекта «Победа»

Военно-патриотический клуб «Юнги Камы» (г.Соликамск).
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 14 Марта - DIXINEWS.

В Прикамье подвели итоги краевого этапа проекта «Победа», реализуемого в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

Победители представят Пермский край на окружном финале в Казани.

В 2017 году проект «Победа» проводился по двум номинациям:
- «Лучшая музейная экспозиция». В данной номинации приняли участие 43 музея общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Пермского края.
- «Лучший военно-патриотический клуб». Участниками номинации стали военно-патриотические объединения и клубы Пермского края, представившие 25 заявок.

В номинации «Лучшая музейная экспозиция» места распределились следующим образом:
I место – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) научно-технического творчества» (г.Березники).
II место – муниципальное автономное образовательное учреждение «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская средняя общеобразовательная школа» (Краснокамский муниципальный район).
III место – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» (Индустриальный район г.Перми); муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116» (Мотовилихинский район г.Перми) и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» (Мотовилихинский район г.Перми).

В номинации «Лучший военно-патриотический клуб»:
I место – военно-патриотический клуб «Юнги Камы» (г.Соликамск).
II место – военно-спортивный клуб «Патриот» (Чердынский муниципальный район) и военно-патриотический клуб «Юнрос» (Кунгурский муниципальный район).
III место – военно-патриотический клуб «Искра» (г.Губаха); военно-патриотический клуб «Патриот-С» (Пермский муниципальный район) и военно-патриотический клуб «Патриот» (Чусовской муниципальный район).
Подведение итогов, семинар для участников и торжественное награждение победителей и участников конкурса «Победа» состоится в апреле в Пермской краевой библиотеке им. А.М.Горького.

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