В Пермском крае подвели итоги краевого этапа проекта «Победа»

В Прикамье подвели итоги краевого этапа проекта «Победа», реализуемого в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича, сообщили в пресс-службе ГФИ по Пермскому краю.

Победители представят Пермский край на окружном финале в Казани.

В 2017 году проект «Победа» проводился по двум номинациям:

- «Лучшая музейная экспозиция». В данной номинации приняли участие 43 музея общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, расположенных на территории Пермского края.

- «Лучший военно-патриотический клуб». Участниками номинации стали военно-патриотические объединения и клубы Пермского края, представившие 25 заявок.

В номинации «Лучшая музейная экспозиция» места распределились следующим образом:

I место – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) научно-технического творчества» (г.Березники).

II место – муниципальное автономное образовательное учреждение «Ныробская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Флоренко» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майская средняя общеобразовательная школа» (Краснокамский муниципальный район).

III место – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» (Индустриальный район г.Перми); муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 116» (Мотовилихинский район г.Перми) и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» (Мотовилихинский район г.Перми).

В номинации «Лучший военно-патриотический клуб»:

I место – военно-патриотический клуб «Юнги Камы» (г.Соликамск).

II место – военно-спортивный клуб «Патриот» (Чердынский муниципальный район) и военно-патриотический клуб «Юнрос» (Кунгурский муниципальный район).

III место – военно-патриотический клуб «Искра» (г.Губаха); военно-патриотический клуб «Патриот-С» (Пермский муниципальный район) и военно-патриотический клуб «Патриот» (Чусовской муниципальный район).

Подведение итогов, семинар для участников и торжественное награждение победителей и участников конкурса «Победа» состоится в апреле в Пермской краевой библиотеке им. А.М.Горького.