Красноярский край получит 883 млн рублей на благоустройство городов

Сегодня на заседании Правительства края были утверждены изменения в программе "Содействие развитию органов местного самоуправления", сообщается на официальном портале Красноярского края.

В рамках данной программы в регионе будет работать федеральная программа "Формирование современной городской среды".

Данный проект реализуется с этого года, его главная цель - обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

В программу будут включаться дома, жители которых на общем собрании примут решение об участии и будут согласны обеспечивать содержание двора в дальнейшем. Кроме того, будут благоустраиваться и реконструироваться наиболее посещаемые общественные территории: центральные улицы, площади, набережные и другие объекты.

"В 2017 году на эти цели будут выделены почти 860 млн рублей, - сообщил министр строительства и ЖКХ Красноярского края Николай Глушков. – Из них более 521 млн рублей составят средства федерального бюджета, остальные – краевого".

На первом этапе реализации программы ее участниками в регионе станут моногорода и городские округа. Красноярск получит 469 млн рублей: 312,6 млн на благоустройство дворов и 156,3 млн на благоустройство общественных пространств.

Сосновоборску и Норильску будет выделено по 55 млн рублей, более 45 млн рублей получит и Железногорск, и Лесосибирск, 40 млн рублей будет выделено Ачинску, Зеленогорск получит более 30 млн рублей, такую же сумму выделят Канску, более 20 млн рублей – по такой сумме будет выделено Дивногорску, Минусинску, Енисейску и Назарово.

"В настоящее время от жителей края поступило уже более трех тысяч заявок на благоустройство их дворов, – рассказал Николай Глушков. – Планируется, что около 400 проектов будет реализовано в 2017 году".

Дополнительно муниципальным образованиям Красноярского края будут направлены субсидии на благоустройство мест массового отдыха (парков). Общий объем финансирования составит 23,7 млн рублей. Из этой суммы Канск получит 5,8 млн, Минусинск – 5,7 млн, Норильск – 6,5 млн и Сосновоборск – 5,5 млн рублей.