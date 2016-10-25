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Елена Малкова
14 Марта, 2017 14:53
Для жителей Казани запущен раздел «Капремонт-2017»
Казань, 14 Марта - DIXINEWS.
На портале KZN.RU обновился раздел «Капремонт», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Жители столицы Республики Татарстан могут ознакомиться со списками домов, школ, детских садов и подростковых клубов, в которых в 2017 году будет проведен капитальный ремонт.
Кроме того, в разделе содержатся списки дворов и внутриквартальных проездов, а также улиц, которые будут отремонтированы в текущем году. Для удобства читателей информация по объектам, вошедшим в соответствующие программы, представлена в виде графических карт и текстового списка.
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