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Елена Малкова
14 Марта, 2017 11:47
Прокуратура начала проверку по факту крушения дельтаплана в Екатеринбурге
Екатеринбург, 14 Марта - DIXINEWS.
Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Об этом сообщается на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел в Екатеринбурге. При выполнении полета с площадки озера Шарташ 11 марта в районе ул. Изоплитной произошло падение дельтаплана под управлением пилота дельтаклуба «Ламинар».
В результате происшествия женщина, пилот воздушного судна, получила перелом плечевой кости и была госпитализирована в лечебное учреждение.
В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при организации и выполнении полетов воздушных судов дельтаклуба «Ламинар».
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