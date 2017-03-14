Происшествия

Елена Малкова
14 Марта, 2017 11:47

Прокуратура начала проверку по факту крушения дельтаплана в Екатеринбурге

Дельтаплан.
Источник фото: newspile.ru
Екатеринбург, 14 Марта - DIXINEWS.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Об этом сообщается на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в Екатеринбурге. При выполнении полета с площадки озера Шарташ 11 марта в районе ул. Изоплитной произошло падение дельтаплана под управлением пилота дельтаклуба «Ламинар».

В результате происшествия женщина, пилот воздушного судна, получила перелом плечевой кости и была госпитализирована в лечебное учреждение.

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при организации и выполнении полетов воздушных судов дельтаклуба «Ламинар».

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