Прокуратура начала проверку по факту крушения дельтаплана в Екатеринбурге

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Об этом сообщается на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в Екатеринбурге. При выполнении полета с площадки озера Шарташ 11 марта в районе ул. Изоплитной произошло падение дельтаплана под управлением пилота дельтаклуба «Ламинар».

В результате происшествия женщина, пилот воздушного судна, получила перелом плечевой кости и была госпитализирована в лечебное учреждение.

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при организации и выполнении полетов воздушных судов дельтаклуба «Ламинар».