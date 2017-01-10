В Челябинске стартовал ямочный ремонт дорог

В Челябинске приступили к ремонту дорог. Об этом рассказал руководитель управления по эксплуатации автомобильных дорог ЗАО «Южуралмост» Евгений Луганский.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе ведутся работы по укладке «холодного» асфальта и литого асфальтобетона. Данные технологии позволяют проводить ремонтные работы дорожного полотна ранней весной.

«На прошлой неделе сделали 866 кв. метров, в зависимости от погодных условий выбираем ту или иную технологию, но в основном работаем «холодным» асфальтобетоном. Применяя данную технологию, мы можем снять аварийность и обеспечить безопасность на дорогах Челябинска», - сообщил Евгений Луганский.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил ответственным лицам пересмотреть дорожную карту и уделить особое внимание ремонту гостевых маршрутов и въездам в столицу региона со стороны Уфы, Кургана, Троицка и Екатеринбурга.

«Неделю назад мы начали применять сезонные технологии по укладке асфальтобетона. Обращаю ваше внимание, что это временная мера для более комфортного передвижения автомобилистов по городу. Специалисты поясняют, что «холодный асфальт» должен продержаться около двух месяцев, как раз в середине мая генеральный подрядчик начнет полноценную работу по укладке литого асфальта, либо ямочного ремонта, где это будет необходимо», - обратился к жителям Челябинска глава города.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время ведется подготовка к предстоящему ремонту дорог. В течение недели специалисты управления дорожного хозяйства, представители ГИБДД, ЗАО «Южуралмост» и администраций районов города проведут объезды УДС с целью определения наиболее проблемных участков. Именно эти данные будут взяты за основу графика проведения ремонтных работ на текущий сезон.