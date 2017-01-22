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Елена Малкова
14 Марта, 2017 09:51
Жительницу Уфы задержали за мошенничество на 336 тысяч рублей
Уфа, 14 Марта - DIXINEWS.
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Уфе задержана 44-летняя местная жительница.
По информации пресс-службы Управления МВД России по городу Уфе, женщина подозревается в хищении 336 тысяч рублей.
Женщина работала продавцом в одном из агромаркетов Уфы. У нее сложились доверительные отношения с коллегами и она стала предлагать закупку мяса по сниженной стоимости. Она говорила, что у нее есть знакомые, которые занимаются поставкой данной продукции.
Предприниматели стали отдавать подозреваемой деньги, однако так и не получили обещанную продукцию. В итоге женщина сообщила, что произошли форс-мажорные обстоятельства, якобы мясо испортилось, после чего и вовсе исчезла.
В полицию стали поступать заявления от потерпевших. У двух заявителей обвиняемая взяла в общей сложности 336 тысяч рублей. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время возбуждены уголовные дела по ст. 158 и 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество». Проверяется причастность подозреваемой и к другим аналогичным преступлениям.
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