Общество

Елена Малкова
14 Марта, 2017 08:56

В Омске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха

Неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышена в 400 раз.
Источник фото: omsk.sledcom.ru
Омск, 14 Марта - DIXINEWS.

Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам проверки, проведенной по сообщению, размещенному в СМИ о многочисленных жалобах на неприятный запах в столице региона, возбуждено уголовное дело.

По информации следственного управления СК РФ по Омской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

По результатам исследований проб атмосферного воздуха, предварительно установлено, что резкий неприятный запах возник в результате загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышает норму в 400 раз. Данное вещество служит добавкой к природному газу, который не имеет запаха, и применяется в промышленном производстве.

На трех промышленных предприятиях, расположенных на территории Советского округа Омска, которые используют данное вещество, проводятся осмотры территорий и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц. Расследование продолжается.

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