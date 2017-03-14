|
Елена Малкова
14 Марта, 2017 08:56
В Омске возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха
Омск, 14 Марта - DIXINEWS.
Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам проверки, проведенной по сообщению, размещенному в СМИ о многочисленных жалобах на неприятный запах в столице региона, возбуждено уголовное дело.
По информации следственного управления СК РФ по Омской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).
По результатам исследований проб атмосферного воздуха, предварительно установлено, что резкий неприятный запах возник в результате загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого превышает норму в 400 раз. Данное вещество служит добавкой к природному газу, который не имеет запаха, и применяется в промышленном производстве.
На трех промышленных предприятиях, расположенных на территории Советского округа Омска, которые используют данное вещество, проводятся осмотры территорий и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин загрязнения атмосферного воздуха и виновных лиц. Расследование продолжается.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия