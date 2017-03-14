Житель Новосибирска придумал схему мошенничества с субсидиями на жилье

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в серии мошенничеств в крупном размере обвиняется 38-летний местный житель.

Когда житель Новосибирска узнал о реализации в регионе целевой программы, в рамках которой гражданам предоставляются субсидии на строительство жилых домов, решил незаконно получить денежные средства.

С этой целью мужчина вводил в заблуждение граждан, что они имеют права на получение субсидии, хотя на самом деле по закону такими правами они не обладали. Мужчина после того, как вводил в заблуждение граждан, предлагал им содействие в получении денег. При этом злоумышленник сообщал, что за вознаграждение в размере половины от суммы субсидии он может организовать ее получение без очереди. Он обещал гражданам, что для оформления выплаты необходимы только копия паспорта и реквизиты банковского счета.

Используя компьютер и офисную технику, злоумышленник вносил изменения в копии паспортов, а также изготавливал фиктивные документы (разрешения на строительство, свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок, кадастровые паспорта, товарные чеки на приобретение стройматериалов и т.д.). Документы мужчина предоставлял в администрацию области и затем получал субсидии. Половину суммы он передавал гражданину, предоставившему копию паспорта.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники полиции. В ходе следствия установлены 23 эпизода преступной деятельности обвиняемого. Ущерб, причиненный государству, составил 6,75 млн рублей. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.