Общество

Елена Малкова
14 Марта, 2017 07:36

В Красноярске состоится митинг «За чистое небо»

Красноярск.
Источник фото: vk.com/event140694124
Красноярск, 14 Марта - DIXINEWS.

Митинг состоится в субботу, 18 марта, на Красной площади, сообщают организаторы.

По информации организаторов митинг согласован местными властями. Скан соответствующего распоряжения опубликован на странице организаторов митинга «Вконтакте».

Митинг проводится с целью привлечения внимания общественности и представителей органов власти к неблагоприятной экологической обстановке в городе. В митинге смогут принять участие до 1000 человек.

Организаторы митинга выступают за повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха для предприятий вплоть до приостановки деятельности; за открытую публикацию всех последствий воздействия имеющихся загрязнений на здоровье, независимой экспертной оценки экологической ситуации в Красноярске, с позиции влияния на здоровье. С проектом резолюции митинга можно ознакомиться на странице организаторов в соцсети.

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