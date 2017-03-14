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Елена Малкова
14 Марта, 2017 07:36
В Красноярске состоится митинг «За чистое небо»
Красноярск, 14 Марта - DIXINEWS.
Митинг состоится в субботу, 18 марта, на Красной площади, сообщают организаторы.
По информации организаторов митинг согласован местными властями. Скан соответствующего распоряжения опубликован на странице организаторов митинга «Вконтакте».
Митинг проводится с целью привлечения внимания общественности и представителей органов власти к неблагоприятной экологической обстановке в городе. В митинге смогут принять участие до 1000 человек.
Организаторы митинга выступают за повышение штрафов за загрязнение атмосферного воздуха для предприятий вплоть до приостановки деятельности; за открытую публикацию всех последствий воздействия имеющихся загрязнений на здоровье, независимой экспертной оценки экологической ситуации в Красноярске, с позиции влияния на здоровье. С проектом резолюции митинга можно ознакомиться на странице организаторов в соцсети.
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