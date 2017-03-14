Криминал

Елена Малкова
14 Марта, 2017 06:50

В Казани осужден директор фирмы пластиковых окон

Многие клиенты для установки пластиковых окон брали кредиты в банках.
Источник фото: sovetclub.ru
Казань, 14 Марта - DIXINEWS.

По информации пресс-службы Управления МВД России по г.Казани, Ново-Савиновский районный суд вынес приговор руководителю филиала одной из фирм по изготовлению и установке пластиковых окон.

31-летний Дмитрий Василенко признан виновным по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Суд назначил ему 3 года исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших суд постановил удовлетворить.

С начала 2016 года в полицию начали обращаться клиенты фирмы по изготовлению и установке пластиковых окон, чтобы привлечь к уголовной ответственности директора, который присвоил их деньги.

Следствие установило, что, несмотря на финансовые трудности, руководитель компании продолжал принимать новые заказы. Деньги клиентам, которые вносили предоплату от 15 до 25 тысяч рублей, директор фирмы не вернул. Обвиняемый активно рекламировал услуги своей компании, обещал скидки, оформление товара в кредит до 2-х лет или с беспроцентной рассрочкой платежа пенсионерам. Именно пенсионеры в большинстве случаев и оказались в числе потерпевших от действий руководителя фирмы. В некоторых случаях клиенты вносили полную стоимость заказа. Многие из них брали банковские кредиты.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим клиентам, составила более 2 млн рублей.

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