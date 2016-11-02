Криминал

Елена Малкова
13 Марта, 2017 19:22

Бывший начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области предстанет перед судом

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
Источник фото: oprizive.ru
Омск, 13 Марта - DIXINEWS.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области.

Как сообщает прокуратура Омской области, он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения земельного законодательства. Проверку проводила прокуратура города Омска.

По версии следствия, в феврале 2013 года обвиняемый подписал незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО «Автоград» земельного участка в Кировском округе Омска. Площадь данного земельного участка - более 250 тыс. кв. м, его стоимость превышает 100 млн рублей.

При этом установлено, что максимально возможный размер выделяемого ООО «Автоград» участка не должен был превышать 176 кв. м. В связи с этим городу Омску был причинен материальный ущерб, превышающий 70 млн рублей. По иску администрации Омска суд обязал вернуть в муниципальную собственность указанный участок.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, после предъявления ему обвинения он был отстранен от должности. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

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