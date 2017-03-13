Культура

Елена Малкова
13 Марта, 2017 15:08

Клип студии «Татармультфильм» - один из лучших музыкальных фильмов

Музыкальный клип «Туган урман» («Родной лес»).
Источник фото: tatarmultfilm.ru
Казань, 13 Марта - DIXINEWS.

Клип студии «Татармультфильм» признан одним из лучших музыкальных фильмов 2014-2016 годов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Клип «Туган урман» («Родной лес») признан одним из лучших музыкальных фильмов 2014-2016 годов по версии XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино.

В трехминутном клипе главный герой татарской народной сказки «Шурале» исполнил песню о родном лесе, своей любви к родному уголку. Клип студии из Татарстана обошел более 100 анимационных работ.

Как сообщили в пресс-службе объединения «Татармультфильм», за звание победителя в рамках конкурса боролись профессионалы и любители из стран СНГ, Америки и Европы.

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