В Екатеринбурге состоится показ новых автобусов

Жители и гости Екатеринбурга на этой неделе смогут оценить новые автобусы на газомоторном топливе.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, новые автобусы прибыли в уральскую столицу в январе по контракту, который городские власти заключили с заводом-изготовителем.

По традиции любой желающий сможет посидеть в салоне, познакомиться с техническими характеристиками транспорта, задать интересующие вопросы представителям ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».

Сейчас организаторы определяют точную дату проведения парада и количество автобусов, которые будут представлены на мероприятии. Известно, что 60 единиц площадка напротив ратуши не вместит.

Парк автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров в Екатеринбурге, с учетом прошлогодних поставок пополнился 169 новыми низкопольными моделями. В новой транспортной схеме, внедрение которой запланировано на 2019 год, акцент будет сделан именно на большие 12-метровые автобусы, которые будут курсировать по основным улицам и магистралям. За счет закупленных администрацией Екатеринбурга НефАЗов, более 70 % парка транспорта будет состоять из современных низкопольных автобусов.