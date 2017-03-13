Общество

Елена Малкова
13 Марта, 2017 14:17

В Екатеринбурге состоится показ новых автобусов

Новые автобусы.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 13 Марта - DIXINEWS.

Жители и гости Екатеринбурга на этой неделе смогут оценить новые автобусы на газомоторном топливе.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, новые автобусы прибыли в уральскую столицу в январе по контракту, который городские власти заключили с заводом-изготовителем.

По традиции любой желающий сможет посидеть в салоне, познакомиться с техническими характеристиками транспорта, задать интересующие вопросы представителям ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».

Сейчас организаторы определяют точную дату проведения парада и количество автобусов, которые будут представлены на мероприятии. Известно, что 60 единиц площадка напротив ратуши не вместит.

Парк автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров в Екатеринбурге, с учетом прошлогодних поставок пополнился 169 новыми низкопольными моделями. В новой транспортной схеме, внедрение которой запланировано на 2019 год, акцент будет сделан именно на большие 12-метровые автобусы, которые будут курсировать по основным улицам и магистралям. За счет закупленных администрацией Екатеринбурга НефАЗов, более 70 % парка транспорта будет состоять из современных низкопольных автобусов.

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