Экономика

Елена Малкова
13 Марта, 2017 13:22

В Уфе откроется XXVII Международная специализированная выставка «АгроКомплекс-2017»

В Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» откроется XXVII Международная специализированная выставка «АгроКомплекс-2017».
Источник фото: bashkortostan.ru
Уфа, 13 Марта - DIXINEWS.

Завтра, 14 марта, в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состоится открытие XXVII Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2017».

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, это крупнейшая в ПФО и единственная в РБ выставка агропромышленного направления, имеющая особое значение для всего региона.

Выставка будет работать по 17 марта включительно. Программа первого дня работы выставки обещает стать насыщенной. В день открытия выставки начнет работать круглый стол «Современные тенденции в развитии рыбоводства», состоится Пленарное заседание Агропромышленного форума «Стратегические ориентиры развития АПК: производство, переработка, торговля и экспорт».

Также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РБ и АО “Национальная товарная биржа”. Кроме того, пройдут другие мероприятия.

В рамках работы выставки будут подведены итоги конкурсов «За лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты» и «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур, лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства, ввод новых орошаемых площадей в сфере мелиорации».

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