|
Елена Малкова
13 Марта, 2017 13:22
В Уфе откроется XXVII Международная специализированная выставка «АгроКомплекс-2017»
Уфа, 13 Марта - DIXINEWS.
Завтра, 14 марта, в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО» состоится открытие XXVII Международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2017».
Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, это крупнейшая в ПФО и единственная в РБ выставка агропромышленного направления, имеющая особое значение для всего региона.
Выставка будет работать по 17 марта включительно. Программа первого дня работы выставки обещает стать насыщенной. В день открытия выставки начнет работать круглый стол «Современные тенденции в развитии рыбоводства», состоится Пленарное заседание Агропромышленного форума «Стратегические ориентиры развития АПК: производство, переработка, торговля и экспорт».
Также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РБ и АО “Национальная товарная биржа”. Кроме того, пройдут другие мероприятия.
В рамках работы выставки будут подведены итоги конкурсов «За лучшие эффективные производственные показатели, внедрение современных технологий в животноводстве и ветеринарные препараты» и «Лучшие образцы новых сортов сельскохозяйственных культур, лучшая научно-исследовательская работа в области растениеводства, ввод новых орошаемых площадей в сфере мелиорации».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия