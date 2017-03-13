ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» рвётся в лидеры своей отрасли

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» имеет долгие и славные традиции, оно образовано еще в 1986 году.

Меняется страна, меняется всё вокруг, но предприятие смогло пронести сквозь время высокие стандарты своей работы.

В хлебопекарной отрасли Республики Татарстан, это одно из крупнейших предприятий, кроме того оно развивается быстрыми темпами и имеет большие перспективы на общероссийском рынке.

Комбинат на сегодняшний день оснащен самым современным и эффективным оборудованием. Он выпускает широкий ассортимент хлебобулочной и кондитерской продукции. Здесь есть итальянские, чешские, австрийские и отечественные линии производства. Только «БКК» оборудован автоматическими линиями по изготовлению хлебной и вафельной продукции, снабженными системой контроля температуры хлеба. Также здесь установлена уникальная линия «Рондо», способная производить более 60 различных видов изделий одновременно.

Интересно отметить, что учитывая географию местного рынка, а также требования, которые вносит в маркетинговую среду современное российское поликультурное общество, ОАО «БКК» начал выпуск продукции также соответствующей нормами религии Ислама. Она распространяется в соответствующих торговых направлениях и имеет маркировку «Халяль».

Продукция марки «Халяль», которая производится на мощностях ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», в обязательном порядке проходит особый контроль в Комитете по стандартизации «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Также она имеет сертификат Республиканского сертификационного методического центра «Тест-Татарстан».

Система обеспечения менеджмента, на данном предприятии, сертифицирована в соответствии с международными стандартами ИСО 9001 и ИСО 22000. Наличие такой сертифицированной управленческой системы, которая обеспечивает контроль качества, показывает надёжность его поддержания. Также, этим обеспечивается возможность комбината производить товары не только согласно требованиями законодательства, но и по индивидуальными пожеланиям заказчика.

Немаловажным фактом является то, что Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» выдала ОАО «БКК» свои сертификаты соответствия. Эти документы признаны во всем мире, они подтверждают высокий уровень управления качеством в организации.

Кроме всего прочего, ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» является постоянным участником и призером всероссийских и региональных конкурсов. Им получено около 50 наград. Большинство из них были завоеваны в течение последних трёх лет. Здесь есть почётные золотые медали, а также дипломы 1-й степени, полученные на Международной выставки пищевой промышленности, которая проводится в России. Также комбинат является призёром «Продэкспо», и имеет несколько дипломов Всероссийского смотра качества кондитерских изделий.