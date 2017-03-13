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Елена Малкова
13 Марта, 2017 09:45
Губернатор Новосибирской области поручил принять меры по ликвидации разрушения на ул. Большевистская
Новосибирск, 13 Марта - DIXINEWS.
Губернатор поручил принять первоочередные меры по ликвидации разрушения дорожного полотна на ул. Большевистская.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе совещания 10 марта поручил принять первоочередные меры по ликвидации разрушения дорожного полотна и тротуара на ул. Большевистская.
В совещании приняли участие представители регионального правительства, мэрии Новосибирска, федеральных, региональных, муниципальных профильных органов, компании, занимающейся строительство комплекса по ул. Большевистская.
Руководитель региона призвал ответственных лиц в кратчайшие сроки принять все меры по локализации разрушения дорожного полотна и тротуара одной из важнейших магистралей Новосибирска.
Губернатор потребовал разработать проектное решение для полной ликвидации разрушений, а также для исключения повторения подобной ситуации.
«Главное сегодня – дать профессиональную оценку ситуации, для того чтобы локализовать негативные последствия и выработать эффективные управленческие и технические, инженерные решения», – сказал глава региона.
В ходе совещания губернатору была представлена подробная информация о причинах разрушения дорожного полотна, первоочередных мерах по обеспечению безопасности горожан, локализации и ликвидации разрушений.
Первоочередные меры - это бетонирование фундамента строящегося в котловане по ул. Большевистская здания, а также последующая установка специальных опор-подкосов. Застройщику в кратчайшие сроки необходимо разработать полный перечень мероприятий по сохранности строительного котлована, восстановлению проезжей части и тротуаров.
Для предотвращения возможных негативных последствий была перенесена остановка «Гостиница Обь». Огорожен разрушенный участок с установкой освещения и дорожных знаков. Постоянно ведётся мониторинг деформаций.
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