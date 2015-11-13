На Дальнем Востоке в 2017 году будет создано более 50 новых предприятий

В 2017 году в ДФО будет создано более 50 новых предприятий. Совокупный объем инвестиций составит 60 млрд рублей. Благодаря этому появится почти 4,5 тысячи рабочих мест.

Об этом сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе совещания с представителями региональных агентств по привлечению инвестиций.

По информации пресс-службы Минвостокразвития России, в совещании приняли участие руководитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители администраций регионов ДФО и Корпорации развития Дальнего Востока.

Замминистра отметил, что открытие новых предприятий - приоритетное направление в работе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в текущем году. Для этого осуществляется работа по привлечению инвестиций и реализации новых проектов.

«На сегодня в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента ТОР или СПВ. Наша цель – до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счет расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счет создания новых ТОР», - сообщил Александр Крутиков.

Еще одно значимое направление – работа с уже действующими резидентами ТОРов и Свободного порта. Как отметил Леонид Петухов, для оптимизации работы планируется запустить единую информационную базу инвестпроектов.

«Наша задача - создать систему единого окна для инвесторов. Для ее решения мы планируем создать единую базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ сотрудники Министерства, инвесторы, региональные власти и все, кто ведет этот проект. Для региональных агентств предусмотрены личные кабинеты», - отметил руководитель ведомства.

Такая система позволит оперативно контролировать ход реализации проектов. Представить готовый портал планируется на ВЭФ-2017 в сентябре. Александр Крутиков также отметил, что в этом году будет продолжена работа над законопроектами, направленными на улучшение инвестиционного климата в ДФО. В первую очередь, это касается доработки принятого закона о снижении энерготарифов для бизнеса. По словам замминистра, уже в текущем году начнется поэтапное снижение тарифов. Также готовится законопроект о предоставлении инвесторам целевых налоговых льгот.

«Документ вводит следующие правила: если инвестор сам вкладывает деньги в обеспечивающую инфраструктуру для новых производств, он будет получать налоговые льготы по налогу на прибыль, НДПИ, имущественный и земельный налог в объёме этих инвестиций. И он будет получать их до тех пор, пока не окупит свои вложения», - отметил Александр Крутиков.

Помимо этого, в настоящее время проводится работа по созданию режима единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Это позволит ввести на территории СПВ один фиксированный налог. Замминистра отметил, что это - лучшая мировая практика развития припортовых территорий.

В 2016 году в рамках реализации различных мер поддержки инвестиций было создано 26 новых предприятий на 1200 рабочих мест с совокупным объемом инвестиций в размере 13 млрд рублей.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечает, что Дальний Восток готов предоставить инвесторам лучшие условия для ведения бизнеса.

«На Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса, в том числе, китайского. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места, платить налоги, соблюдать российское законодательство», – отметил Александр Галушка.