Регионы Дальнего Востока примут участие в формировании деловой программы ВЭФ

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока призвало субъекты ДФО активней участвовать в процессе формирования деловой программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Об этом заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на совещании с региональными агентствами привлечения инвестиций, посвященном организации подготовки к ВЭФ.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России, в совещании принял участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Замминистра отметил, что сегодня завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017. И у регионов еще есть время, чтобы внести свои предложения. «В архитектуру программы форума должны войти все новые решения, позитивные изменения, которые происходят сегодня в регионах Дальнего Востока», - сообщил Александр Крутиков.

Леонид Петухов призвал регионы активно использовать площадку ВЭФ для практической работы с инвесторами. «ВЭФ это не просто форум, а серьезный инструмент развития Дальнего Востока, - подчеркнул руководитель Агентства. - Поэтому призываю вас принять самое активное участие в подготовке деловой программы ВЭФ, заявить свои целевые мероприятия, которые позволят достигнуть нужных результатов».

На форуме будет несколько площадок для презентации инвестиционных возможностей регионов. Помимо отраслевых выставок и специализированных секций, нынче вновь откроется «Улица Дальнего Востока».

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В прошлом году ВЭФ собрал 4600 представителей из 56 стран. В рамках ВЭФ-2016 было подписано более двухсот соглашений на 1,85 трлн рублей.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, ВЭФ стал крупнейшей международной площадкой, где происходит обмен мнениями, обсуждаются уже реализуемые проекты или бизнес-идеи.

«Это рабочий инструмент для развития всего макрорегиона. Поэтому важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены», - отметил Александр Галушка.