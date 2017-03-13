В Челябинске полицейские изъяли более 1200 бутылок контрафактного алкоголя

Полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими спиртными напитками.

Сотрудниками полиции выявлен факт реализации, перевозки и хранения в целях сбыта алкогольной продукции с признаками подделки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по подозрению в организации нелегального бизнеса полицейские задержали местную жительницу 1972 года рождения.

В гараже, расположенном на территории Ленинского района Челябинска, полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими алкогольными напитками. Среди обнаруженной контрафактной продукции были экземпляры известных мировых брендов. Полицейские изъяли всю партию нелегальной алкогольной продукции. Образцы переданы в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).