Общество

Елена Малкова
13 Марта, 2017 06:57

В Челябинске полицейские изъяли более 1200 бутылок контрафактного алкоголя

Полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими спиртными напитками.
Источник фото: 74.мвд.рф
Челябинск, 13 Марта - DIXINEWS.

Сотрудниками полиции выявлен факт реализации, перевозки и хранения в целях сбыта алкогольной продукции с признаками подделки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по подозрению в организации нелегального бизнеса полицейские задержали местную жительницу 1972 года рождения.

В гараже, расположенном на территории Ленинского района Челябинска, полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими алкогольными напитками. Среди обнаруженной контрафактной продукции были экземпляры известных мировых брендов. Полицейские изъяли всю партию нелегальной алкогольной продукции. Образцы переданы в экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

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