В Ачинске женщина, «покупая» авто через Интернет, перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Женщина перевела на банковскую карту 200 тысяч рублей.

Следователями МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило заявление от местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщина в сети Интернет увидела объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с «продавцом», она договорилась о сделке. «Продавец» автомобиля убедил покупательницу перевести на банковскую карту 200 тысяч рублей в качестве предоплаты. После того, как женщина перевела деньги, мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении покупок в сети Интернет и не переводить деньги незнакомым людям.