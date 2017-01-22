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Елена Малкова
13 Марта, 2017 06:27
В Ачинске женщина, «покупая» авто через Интернет, перевела мошенникам 200 тысяч рублей
Красноярск, 13 Марта - DIXINEWS.
Следователями МО МВД России «Ачинский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило заявление от местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Женщина в сети Интернет увидела объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с «продавцом», она договорилась о сделке. «Продавец» автомобиля убедил покупательницу перевести на банковскую карту 200 тысяч рублей в качестве предоплаты. После того, как женщина перевела деньги, мошенник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении покупок в сети Интернет и не переводить деньги незнакомым людям.
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