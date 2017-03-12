Общество

Алексей Мирный
12 Марта, 2017 19:12

Ростовские ДПС провели операцию по выявлению автомобилей с тонировкай

Ростовские ДПС провели операцию по выявлению автомобилей с тонировкай.
Источник фото: 161.ru
Ростов-на-Дону , 12 Марта - DIXINEWS.

Около 100 случаев нарушения правил, касающихся слишком сильного затемнения стёкол автомобиля, выявили инспекторы ДПС во время специального мероприятия.

Профилактическая операция была названа «Тонировка».

Большая часть водителей смогли устранить тонировку стекла прямо на месте. А тем, кто это сделать не смог или отказался, выдали постановления об административном правонарушении, а также письменные требования снять тонировку и до этого прекратить использовать автомобиль.

– Вручены порядка 60 требований, обязывающих граждан в течение суток устранить нарушение и прибыть в отдел исполнения административного законодательства подразделения ГИБДД, составившего административный материал, для проведения повторного замера, – пояснил специалист пресс-службы местного ГИБДД.

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