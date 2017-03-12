Житель Омска выбросил украденный в ночном клубе телефон за 37 тысяч рублей

В отдел полиции №7 обратилась жительница Советского округа.

Она рассказала, что в ночном клубе неизвестный похитил ее сотовый телефон стоимостью 37 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что данное преступлению совершил 24-летний житель Кировского округа. Несколько свидетелей видели, как он держал в руках телефон точно такой же модели, о которой указала потерпевшая.

По словам ранее несудимого молодого человека, мысль совершить кражу возникла внезапно, когда он увидел на барной стойке поставленный на подзарядку, оставленный без присмотра дорогой телефон.

Молодой человек не смог разблокировать телефон и выбросил мобильное устройство у своего дома. Похищенное полицейским удалось отыскать и они вернули владелице телефон в исправном состоянии.

По информации пресс-службы УМВД России по г. Омску, тайное хищение чужого имущества, как трактует данное преступление ч. 1 ст. 158 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.