Криминал

Елена Малкова
12 Марта, 2017 18:34

Житель Омска выбросил украденный в ночном клубе телефон за 37 тысяч рублей

Похищенное сотрудники полиции смогли отыскать и вернули владелице.
Источник фото: photo-zhurnal.ru
Омск, 12 Марта - DIXINEWS.

В отдел полиции №7 обратилась жительница Советского округа.

Она рассказала, что в ночном клубе неизвестный похитил ее сотовый телефон стоимостью 37 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что данное преступлению совершил 24-летний житель Кировского округа. Несколько свидетелей видели, как он держал в руках телефон точно такой же модели, о которой указала потерпевшая.

По словам ранее несудимого молодого человека, мысль совершить кражу возникла внезапно, когда он увидел на барной стойке поставленный на подзарядку, оставленный без присмотра дорогой телефон.

Молодой человек не смог разблокировать телефон и выбросил мобильное устройство у своего дома. Похищенное полицейским удалось отыскать и они вернули владелице телефон в исправном состоянии.

По информации пресс-службы УМВД России по г. Омску, тайное хищение чужого имущества, как трактует данное преступление ч. 1 ст. 158 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
На Сахалине перед судом предстанет гражданин по обвинению в даче взятки сотруднику транспортной полиции

Лед и пламя московского марта
В тюрьме Севастиди похудела и похорошела
Лед и пламя московского марта
Лед и пламя московского марта
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовские ДПС провели операцию по выявлению автомобилей с тонировкай
Омск, 12 Марта, 18:34.
Житель Омска выбросил украденный в ночном клубе телефон за 37 тысяч рублей
Казань, 12 Марта, 17:55.
«Рубин» дома сыграл вничью с «Оренбургом»
Воронеж, 12 Марта, 16:13.
В Воронеже прогнозируют резкое потепление
Волгоград, 12 Марта, 16:00.
В Волгограде снесут один из крупнейших рынков
Самара, 12 Марта, 14:27.
На химзаводе в Тольятти возник крупный пожар
Екатеринбург, 11 Марта, 21:19.
В Екатеринбурге провели операцию по спасению дельтапланеристки с дерева
Нижний Новгород, 11 Марта, 20:25.
Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики
Санкт-Петербург, 11 Марта, 20:13.
В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»
Москва, 11 Марта, 19:58.
В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых
Ростов-на-Дону , 10 Марта, 15:47.
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
Воронеж, 10 Марта, 15:31.
Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия