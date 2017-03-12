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Елена Малкова
12 Марта, 2017 17:55
«Рубин» дома сыграл вничью с «Оренбургом»
Казань, 12 Марта - DIXINEWS.
Казанский «Рубин» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Оренбургом».
Встреча на Центральном стадионе столицы Республики Татарстан завершилась нулевой ничьей, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
В первом тайме болельщики наблюдали осторожную игру, команды создали немного острых моментов.
Казанцы могли открыть счет, проведя неплохую атаку. Однако защитник гостей не позволил хозяевам поля отправить мяч в ворота противника.
Во второй половине игры команды активнее проводили атаки, создавая острые моменты у ворот. В последние минуты игры казанцы провели ряд опасных атак, но гости не позволили забить гол.
Стоит отметить, что в весенней части сезона «Рубин» не пропустил ни одного гола.
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