Спорт

Елена Малкова
12 Марта, 2017 17:55

«Рубин» дома сыграл вничью с «Оренбургом»

Матч «Рубин» – «Оренбург».
Источник фото: rubin-kazan.ru
Казань, 12 Марта - DIXINEWS.

Казанский «Рубин» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Оренбургом».

Встреча на Центральном стадионе столицы Республики Татарстан завершилась нулевой ничьей, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В первом тайме болельщики наблюдали осторожную игру, команды создали немного острых моментов.

Казанцы могли открыть счет, проведя неплохую атаку. Однако защитник гостей не позволил хозяевам поля отправить мяч в ворота противника.

Во второй половине игры команды активнее проводили атаки, создавая острые моменты у ворот. В последние минуты игры казанцы провели ряд опасных атак, но гости не позволили забить гол.

Стоит отметить, что в весенней части сезона «Рубин» не пропустил ни одного гола.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся ехать в Ростов
В Казани работает центр выдачи паспортов болельщиков на матчи Кубка Конфедераций FIFA-2017
Свердловские бегуны-любители – победители международного марафона на Кипре

Лед и пламя московского марта
Лед и пламя московского марта
Лед и пламя московского марта
«Новостная сеть каннибалов» — поедание ведущим CNN человеческого мозга вызвало бурю в интернете
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовские ДПС провели операцию по выявлению автомобилей с тонировкай
Омск, 12 Марта, 18:34.
Житель Омска выбросил украденный в ночном клубе телефон за 37 тысяч рублей
Казань, 12 Марта, 17:55.
«Рубин» дома сыграл вничью с «Оренбургом»
Воронеж, 12 Марта, 16:13.
В Воронеже прогнозируют резкое потепление
Волгоград, 12 Марта, 16:00.
В Волгограде снесут один из крупнейших рынков
Самара, 12 Марта, 14:27.
На химзаводе в Тольятти возник крупный пожар
Екатеринбург, 11 Марта, 21:19.
В Екатеринбурге провели операцию по спасению дельтапланеристки с дерева
Нижний Новгород, 11 Марта, 20:25.
Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики
Санкт-Петербург, 11 Марта, 20:13.
В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»
Москва, 11 Марта, 19:58.
В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых
Ростов-на-Дону , 10 Марта, 15:47.
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
Воронеж, 10 Марта, 15:31.
Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия