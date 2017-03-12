Общество

Алексей Мирный
12 Марта, 2017 16:13

В Воронеже прогнозируют резкое потепление

Улицы Воронежа.
Источник фото: novostivoronezha.ru
Воронеж, 12 Марта - DIXINEWS.

В Воронеже солнечная погода радует горожан на протяжении нескольких дней. Благодаря этому на улицах уже активно начал таять снег и лед. Синоптики прогнозируют здесь резкое потепление.

В ближайшую рабочую неделю погода в центре Черноземья, скорее всего, будет без особых осадков. Небольшой дождь и переменная облачность возможна лишь четверг.

Однако этот же день, 16 марта, станет очень тёплым, опередив по скорости прихода весны все ближайшие регионы. Ночью воздух прогреется до 2 градусов тепла, а вот днем температура достигнет плюс 8-и градусов.

Для примера, сегодняшняя среднесуточная температура, для 12 марта, имеет значение минус 3,7 градуса. А максимум, зарегистрированный в 2002 году - это 13,7 градусов тепла. Минимум наблюдали в 1985-м – 20 градусов ниже нуля.

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