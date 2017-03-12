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Алексей Мирный
12 Марта, 2017 16:00
В Волгограде снесут один из крупнейших рынков
Волгоград, 12 Марта - DIXINEWS.
В мэрии Волгограда на прошедшем 10 марта совещании, было принято решение о сносе рынка на Новороссийской улице.
Евгений Усков - руководитель департамента экономразвития администрации города отметил, что у собственников рынка истек договор земельной аренды, к тому же еще в 2016 году.
По словам чиновника, объект совершенно не отвечает обновившимся требованиям по размещению ярмарок и рынков. Он размещён слишком близко к газопроводу, соседствует с жилыми домами, поликлиникой, со школой, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.
– Территория пустовать не будет. После демонтажа торговых рядов на их месте появятся торговые галереи, которые будут отвечать новым требованиям и утвержденному администрацией дизайну нестационарных торговых объектов, – отмечает Усков. - Касаемо дальнейшей работы предпринимателей и продавцов, которые сейчас трудятся на рынке, – этот вопрос прорабатывается. Мы рассматриваем различные варианты дальнейшего с ними сотрудничества. О точных сроках сноса точек сейчас сказать не могу.
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