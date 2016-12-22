Пожары

Алексей Мирный
12 Марта, 2017 14:27

На химзаводе в Тольятти возник крупный пожар

Фото пожара на предприятии ПАО «Куйбышевазот» в Тольятти.
Автор фото: Сергей Ляховский‏
Источник фото: Сергей Ляховский‏
Самара, 12 Марта - DIXINEWS.

Сегодня в городе Тольятти около полудня произошел сильный пожар.

Пострадал завод «КуйбышевАзот», возгорание здесь возникло в одном из цехов. Очевидцы смогли снять видео с места происшествия.

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На "Куйбышевазоте" загорелись установки по переработке циклогексана

По информации ГУ МЧС Самарской области, в 11:15 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии. На улицу Новозаводскую, где всё случилось, отправили 18 единиц сецтехники и 59 пожарных специалистов. Горело заводское оборудование. В МЧС России сообщают, что огнём была охвачена площадь в 500 метров квадратных.

Специалисты службы уточняют, что возгорание произошло на площадке с двумя установками по переработке химиката циклогексана. На месте работает лаборатория по контролю чистоты атмосферного воздуха. По данным МЧС к 13:00, возгорание удалось локализовать.

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