На химзаводе в Тольятти возник крупный пожар

Сегодня в городе Тольятти около полудня произошел сильный пожар.

Пострадал завод «КуйбышевАзот», возгорание здесь возникло в одном из цехов. Очевидцы смогли снять видео с места происшествия.

По информации ГУ МЧС Самарской области, в 11:15 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии. На улицу Новозаводскую, где всё случилось, отправили 18 единиц сецтехники и 59 пожарных специалистов. Горело заводское оборудование. В МЧС России сообщают, что огнём была охвачена площадь в 500 метров квадратных.

Специалисты службы уточняют, что возгорание произошло на площадке с двумя установками по переработке химиката циклогексана. На месте работает лаборатория по контролю чистоты атмосферного воздуха. По данным МЧС к 13:00, возгорание удалось локализовать.