Происшествия

Елена Малкова
11 Марта, 2017 21:19

В Екатеринбурге провели операцию по спасению дельтапланеристки с дерева

Подготовка к спасательной операции.
Источник фото: 66.mchs.gov.ru
Екатеринбург, 11 Марта - DIXINEWS.

Спасатели в течение двух с половиной часов проводили операцию по спасению дельтапланеристки, зацепившейся за дерево.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, дельтаплан с девушкой застрял на 30-тиметровой высоте между деревьями в лесной зоне на ул. Изоплитной в Екатеринбурге.

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Спасатели с помощью трехколенной лестницы, специального устройства «Кошки» взбирались по дереву. Чтобы было удобней добираться до пострадавшей, спасатели обрезали крупные ветки. Подобравшись к пострадавшей, сотрудники МЧС между деревом и дельтапланом установили балку. Через нее перебросили веревку с карабином, которую к себе присоединила спортсменка, после этого пострадавшую спустили с дерева.

В результате происшествия девушка получила травмы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В спасательной операции принимали участие 12 сотрудников МЧС, 3 единицы пожарно-спасательной техники, медицинские работники и полиция.

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