Общество

Алексей Мирный
11 Марта, 2017 20:25

Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики

Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики.
Источник фото: opennov.ru
Нижний Новгород, 11 Марта - DIXINEWS.

В Нижнем Новгороде двое графических дизайнеров энтузиастов Кирилл Фильченков и Александр Аблесимов восстановили атмосферу старого города в компьютерной графике.

Они создали виртуальные макеты и карту, основываясь на старых дореволюционных фотографиях.

Как отмечает Александр, вначале это была работа «для себя», просто набор картинок, с помощью которых можно было взглянуть на город сквозь призму времени. Но потом картинок стало гораздо больше, и ребята решили ими поделиться со всеми. Проект назвали «Дореволюционный Нижний Новгород».

- Мы выбираем для реконструкций те места, которые интересны нам самим. Иногда это полностью изменившиеся за советский период места, иногда это те дома, которых город лишился за последнее десятилетие или лишится в ближайшем будущем, - поясняет Александр.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам

Болельщикам "Манчестер Юнайтед" в Ростове раздали пледы
Задержание Ильдара Дадина 10 марта 2017 года
Фрагменты статуи Рамзеса II обнаружили в Каире
Борьба с паленым топливом: маршрут водителям осветят "звезды"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге провели операцию по спасению дельтапланеристки с дерева
Нижний Новгород, 11 Марта, 20:25.
Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики
Санкт-Петербург, 11 Марта, 20:13.
В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»
Москва, 11 Марта, 19:58.
В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых
Ростов-на-Дону , 10 Марта, 15:47.
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
Воронеж, 10 Марта, 15:31.
Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии
Самара, 10 Марта, 14:57.
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия