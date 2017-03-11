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Алексей Мирный
11 Марта, 2017 20:25
Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики
Нижний Новгород, 11 Марта - DIXINEWS.
В Нижнем Новгороде двое графических дизайнеров энтузиастов Кирилл Фильченков и Александр Аблесимов восстановили атмосферу старого города в компьютерной графике.
Они создали виртуальные макеты и карту, основываясь на старых дореволюционных фотографиях.
Как отмечает Александр, вначале это была работа «для себя», просто набор картинок, с помощью которых можно было взглянуть на город сквозь призму времени. Но потом картинок стало гораздо больше, и ребята решили ими поделиться со всеми. Проект назвали «Дореволюционный Нижний Новгород».
- Мы выбираем для реконструкций те места, которые интересны нам самим. Иногда это полностью изменившиеся за советский период места, иногда это те дома, которых город лишился за последнее десятилетие или лишится в ближайшем будущем, - поясняет Александр.
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