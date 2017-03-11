Дореволюционный Нижний Новгород воссоздали с помощью компьютерной графики

В Нижнем Новгороде двое графических дизайнеров энтузиастов Кирилл Фильченков и Александр Аблесимов восстановили атмосферу старого города в компьютерной графике.

Они создали виртуальные макеты и карту, основываясь на старых дореволюционных фотографиях.

Как отмечает Александр, вначале это была работа «для себя», просто набор картинок, с помощью которых можно было взглянуть на город сквозь призму времени. Но потом картинок стало гораздо больше, и ребята решили ими поделиться со всеми. Проект назвали «Дореволюционный Нижний Новгород».

- Мы выбираем для реконструкций те места, которые интересны нам самим. Иногда это полностью изменившиеся за советский период места, иногда это те дома, которых город лишился за последнее десятилетие или лишится в ближайшем будущем, - поясняет Александр.