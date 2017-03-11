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Алексей Мирный
10 Марта, 2017 10:18
Болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся ехать в Ростов
Ростов-на-Дону , 10 Марта - DIXINEWS.
Перед сегодняшней встречей футбольных команд «Ростов» и «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт в Ростове-на-Дону, журналисты английских спортивных изданий рассказали об отношениях между фанатами команд и своих ожиданиях от предстоящей игры.
По словам Нила Кастиса - журналиста крупного таблоида The Sun, английские фанаты приехали в Ростов на Дону в таком относительно небольшом количестве, 238 человек, из-за того, что боятся «футбольных хулиганов».
– Это довольно тревожно. Я думаю, что сюда приехало так мало болельщиков именно из-за этого. Россиянам надо показать, что у них все под контролем, поэтому сегодняшняя игра должна пройти без нарушений. Из-за этого фильма (в начале 2017 года вышел документальный фильм о российских футбольных хулиганах – прим. ред.) «МЮ» предупредил болельщиков не надевать клубную атрибутику и не ходить в одиночку, - комментирует спортивный журналист.
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