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Алексей Мирный
11 Марта, 2017 20:13
В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»
Санкт-Петербург, 11 Марта - DIXINEWS.
В нескольких местах Петербурга с 11 по 18 марта питерцы и гости города будут иметь возможность насладиться классическими музыкальными произведениями, которые прозвучат в рамках XI Международного фестиваля «Посвящение маэстро».
Программа знаменитого международного фестиваля состоит из концертов, спектаклей, балетных и оперных постановок.
Всё это приурочено к значимым историческим датам. Концерты пройдут на таких площадках: концертный зал «Яани Кирик», Гербовый зал Зимнего дворца, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Первый концертный день начнётся уже сегодня. Государственная академическая капелла откроется для посетителей премьеры музыкальнй композиции «Дон Жуан в веках», созданной по мотивам произведений Моцарта, Глюка, Рихарда Штрауса, Вилла-Лобоса и Даргомыжского.
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