Культура

Алексей Мирный
11 Марта, 2017 20:13

В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»

Источник фото: nevnov.ru
Санкт-Петербург, 11 Марта - DIXINEWS.

В нескольких местах Петербурга с 11 по 18 марта питерцы и гости города будут иметь возможность насладиться классическими музыкальными произведениями, которые прозвучат в рамках XI Международного фестиваля «Посвящение маэстро».

Программа знаменитого международного фестиваля состоит из концертов, спектаклей, балетных и оперных постановок.

Всё это приурочено к значимым историческим датам. Концерты пройдут на таких площадках: концертный зал «Яани Кирик», Гербовый зал Зимнего дворца, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Первый концертный день начнётся уже сегодня. Государственная академическая капелла откроется для посетителей премьеры музыкальнй композиции «Дон Жуан в веках», созданной по мотивам произведений Моцарта, Глюка, Рихарда Штрауса, Вилла-Лобоса и Даргомыжского.

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