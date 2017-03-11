В Питере начинается XI Международный фестиваль «Посвящение маэстро»

В нескольких местах Петербурга с 11 по 18 марта питерцы и гости города будут иметь возможность насладиться классическими музыкальными произведениями, которые прозвучат в рамках XI Международного фестиваля «Посвящение маэстро».

Программа знаменитого международного фестиваля состоит из концертов, спектаклей, балетных и оперных постановок.

Всё это приурочено к значимым историческим датам. Концерты пройдут на таких площадках: концертный зал «Яани Кирик», Гербовый зал Зимнего дворца, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Первый концертный день начнётся уже сегодня. Государственная академическая капелла откроется для посетителей премьеры музыкальнй композиции «Дон Жуан в веках», созданной по мотивам произведений Моцарта, Глюка, Рихарда Штрауса, Вилла-Лобоса и Даргомыжского.