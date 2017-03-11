В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых

Лишь за один день подачи заявок на бесплатный отдых их поступило около 18 тысяч. Это обращения по путёвкам в летние лагеря для оздоровления юных жителей Москвы, которые относятся к льготникам.

Об этом сообщила пресс-служба Мосгортура.

Практические все родители - 99,7% от всех заявлений подали их через сайт правительства и мэра Москвы. На индивидуальный отдых поступило около 8,5 тысячи заявлений – это дети в возрасте от 7 до 15 лет. И 9,5 тыс. заявлений – для отдыха детей и сопровождающих их родителей.

Василий Овчинников - гендиректор Мососгортура, отметил, что в минувшем году за тот же первый день кампании по заявкам, их было подано около 14,2 тыс. «В этом году их больше почти на 4 тысячи. При этом подача заявлений еще не закончилась, практически каждую минуту на портале мэра проходят регистрацию десятки новых заявлений», - прокомментировал чиновник.