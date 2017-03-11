Общество

Алексей Мирный
11 Марта, 2017 19:58

В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых

Сайт Мосгортура.
Источник фото: molzhaninovskiy.mos.ru
Москва, 11 Марта - DIXINEWS.

Лишь за один день подачи заявок на бесплатный отдых их поступило около 18 тысяч. Это обращения по путёвкам в летние лагеря для оздоровления юных жителей Москвы, которые относятся к льготникам.

Об этом сообщила пресс-служба Мосгортура.

Практические все родители - 99,7% от всех заявлений подали их через сайт правительства и мэра Москвы. На индивидуальный отдых поступило около 8,5 тысячи заявлений – это дети в возрасте от 7 до 15 лет. И 9,5 тыс. заявлений – для отдыха детей и сопровождающих их родителей.

Василий Овчинников - гендиректор Мососгортура, отметил, что в минувшем году за тот же первый день кампании по заявкам, их было подано около 14,2 тыс. «В этом году их больше почти на 4 тысячи. При этом подача заявлений еще не закончилась, практически каждую минуту на портале мэра проходят регистрацию десятки новых заявлений», - прокомментировал чиновник.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе

В конгрессе США RT назвали переносчиком вируса «российской пропаганды»
Денис Мацуев: "Мчусь в Пермь с особым предвкушением!"
В Таиланде нашли останки пропавшей россиянки
Разбился вдребезги: жуткие кадры крушения вертолета с россиянами в Стамбуле
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мосгортур за сутки подано 18 тысяч заявок на бесплатный отдых
Ростов-на-Дону , 10 Марта, 15:47.
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
Воронеж, 10 Марта, 15:31.
Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии
Самара, 10 Марта, 14:57.
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия