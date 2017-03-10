В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы

В Ростовском цирке в ближайшую субботу, 11 марта, состоится премьера абсолютно новой и уникальной для мировой практики программы. Её назвали «Гипоппопотамус».

Некоторые цирковые номера готовились на протяжении десяти лет. Данное шоу является редким, так как выступать со сложными трюками будут трое гиппопотамов.

Согласно статистике, они являются самыми опасными и агрессивным животным в Африке, а то и в мире. Их вес составляет не менее тонны.

Тофик Ахундов – дрессировщик, народный артист России приедет в Ростов-на-Дону, здесь он когда-то начинал свою цирковую карьеру. Он привезёт трех молодых бегемотов, а в целом работает с этим видом животных уже 30 лет. Стоит заметить, что в мире практически не существует дрессировщиков такого уровня, которые способны вывести на арену этих животных.

- Они очень сложно поддаются дрессировке. Ни в одном цирке мира вы не увидите группу дрессуры бегемотов. Иногда попадаются одиночные номера, но не групповые, - поясняет Тофик Ахундов.