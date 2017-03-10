Власть

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 15:31

Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии

Игорь Черенков занял пост замруководителя управления Жилищно-коммунального хозяйства.
Источник фото: riavrn.ru
Воронеж, 10 Марта - DIXINEWS.

Бывшему главе управления ЖКХ в Воронеже Игорю Черенкову нашли новую работу в местной мэрии.

Теперь чиновник занял пост замруководителя управления Жилищно-коммунального хозяйства, а его место после отставки заняла его бывший заместитель - Алла Макеева.

Формально он исполняет обязанности на новом посту уже с 1 марта, а информация об увольнении главы ЖКХ опубликована только 2 марта. Данную информацию сообщила пресс-служба администрации города.

Как известно, мэр Александр Гусев и губернатор Алексей Гордеев договорились о смене руководителя управления 27 февраля на совещании в областном правительстве. Причиной кадровых изменений стала ситуация с плохой очисткой крыш от снега и наледи. При обрушении с крыш глыб льда и сосулек пострадали многие горожане.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
В Мосгордуму внесён план развития инфраструктуры города до 2035 года

Денис Мацуев: "Мчусь в Пермь с особым предвкушением!"
В Таиланде нашли останки пропавшей россиянки
В конгрессе США RT назвали переносчиком вируса «российской пропаганды»
Разбился вдребезги: жуткие кадры крушения вертолета с россиянами в Стамбуле
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростове состоится мировая премьера уникальной цирковой программы
Воронеж, 10 Марта, 15:31.
Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии
Самара, 10 Марта, 14:57.
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Екатеринбург, 10 Марта, 10:28.
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия