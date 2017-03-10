Глава воронежского ЖКХ, уволенный ранее за несоответствие, остался работать в мэрии

Бывшему главе управления ЖКХ в Воронеже Игорю Черенкову нашли новую работу в местной мэрии.

Теперь чиновник занял пост замруководителя управления Жилищно-коммунального хозяйства, а его место после отставки заняла его бывший заместитель - Алла Макеева.

Формально он исполняет обязанности на новом посту уже с 1 марта, а информация об увольнении главы ЖКХ опубликована только 2 марта. Данную информацию сообщила пресс-служба администрации города.

Как известно, мэр Александр Гусев и губернатор Алексей Гордеев договорились о смене руководителя управления 27 февраля на совещании в областном правительстве. Причиной кадровых изменений стала ситуация с плохой очисткой крыш от снега и наледи. При обрушении с крыш глыб льда и сосулек пострадали многие горожане.