Общество

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 14:57

В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам

Самара.
Источник фото: limonos.ru
Самара, 10 Марта - DIXINEWS.

В Самаре продолжаются споры вокруг попыток установки памятника чехословацким легионерам, которые воевали на самарской земле в 1918 году.

В ближайшую субботу, 11 марта, в 13:00, по адресу улица Красноармейская, 133 пройдет митинг против такого решения местных властей.

Как известно, в Самаре подразделения возглавляемые полковником Чечеком пребывали в июне-октябре 1918 года. Тогда чехи и словаки воевали на стороне эсеров против большевиков. Они играли немаловажную роль, в Самаре тогда, во многом с их помощью, было образовано всероссийское правительство комитета членов учредительного собрания. Однако оно просуществовало совсем недолго. Но больше всего самарцам запомнились насилие и грабежи, устраиваемые чехословацкой армией.

Стелу приняли решение установить на Красноармейской, всего в 50 метрах от известного памятника, посвященного красноармейцам, расстрелянным белой армией. Такая нелепость вызвала возмущение среди общественности. Установка данного знака началась еще в ноябре 2015 года, но вскоре работу остановили. Местные жители неоднократно проводили большие пикеты против установки памятника и писали петиции местным властям.

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