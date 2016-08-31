В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов

И. о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал журналистам об итогах работы управления в 2016 году.

За отчетный период Пермское УФАС России рассмотрело 84 дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

В результате выявлено 49 нарушений антимонопольного законодательства. В числе этих нарушений пермские антимонопольщики раскрыли восемь ценовых сговоров на торгах, среди которых сговор на аукционе по обходу города Чусовой. Кроме того, в 2016 году Пермское УФАС России рассмотрело 1243 жалобы на проведение закупок, 744 из которых обоснованы. Общая сумма штрафов за 2016 год составила 39,7 млн. рублей. Из них 3,6 млн рублей – это общая сумма штрафов на должностные лица органов власти за нарушения при проведении закупок и 496 тыс. рублей – сумма штрафов на должностные лица органов власти за нарушение антимонопольного законодательства.

Говоря о перспективах работы управления в 2017 году, Антон Удальев отметил, что антимонопольное ведомство планирует усилить работу по предупреждению нарушений. «Для этого мы создаем несколько экспертных площадок при Пермском УФАС России. Речь идет о пяти экспертных советах, которые будут работать на предупреждение и устранение нарушений в тех или иных сферах», – пояснил глава пермского территориального органа. На площадке УФАС создаются: Экспертный совет по применению законодательства о торговле, Экспертный совет по применению законодательства о медицинской деятельности и ценообразовании на лекарственные препараты, Экспертный совет по контролю за тарифами, Экспертный совет по контролю за государственными закупками, Экспертный совет по применению законодательства об организации и проведении обязательных торгов. В ближайшее время антимонопольная служба сформирует состав советов. Кроме того, Антон Удальев отметил, что ждет заявки заинтересованных экспертов на включение в тот или иной совет.