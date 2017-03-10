Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание, в ходе которого обсуждались перспективы закрытия Челябинской городской свалки, а также создание на Южном Урале системы обращения с отходами.

Как сообщает пресс-служба губернатора, мероприятия по рекультивации свалки в столице региона вошли в нацпроект «Чистая страна». На эти цели область получит почти 700 млн рублей.

«Общий объем работ по рекультивации Челябинской городской свалки оценивается в 1 млрд рублей. Мы вошли в национальный проект и планируем получить из федерального бюджета в 2019 году 699,9 млн рублей. Для получения средств из федерального бюджета необходимо наличие утвержденного проекта рекультивации Челябинской городской свалки в срок до 1 июня 2018 года», – подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона поручил мэрии Челябинска и министерству экологии своевременно подготовить документы и получить положительные заключения экспертиз.

Реализация мероприятий по разработке проекта рекультивации Челябинской городской свалки будет финансироваться из регионального бюджета: 30 млн рублей Челябинск получит в 2017 году и 70 млн рублей в 2018 году.

Как сообщил мэр города Евгений Тефтелев, министерством экологии и администрацией Челябинска заключено соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета и предоставлены лимиты в 30 млн рублей на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации свалки в Металлургическом районе Челябинска.