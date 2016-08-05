Политика

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 13:38

Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин.
Источник фото: trkterra.ru
Нижний Новгород, 10 Марта - DIXINEWS.

Одновременно 10 генералов были сняты с должностей указом Президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале официальной правовой информации.

Уволенные генералы ранее работали в ведомствах СК, ФСИН и МВД. В этот список попал Иван Шаев - начальник ГУ МВД по Нижегородской области.

О том, что генералом Шаевым было подано заявление с просьбой об увольнении с занимаемой им должности, известно уже более месяца. Однако подобные кадровые решения уполномочен принимать только президент.

Напомним, что ранее Путин освободил от должности еще двух генералов из Нижнего Новгорода. Это Алексей Шиканов и Игорь Паньшин. Они уволены в связи с приказом от 2 февраля 2017 года.

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