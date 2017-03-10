Экономика

Елена Малкова
10 Марта, 2017 12:36

В Башкирии становится больше фермерских хозяйств

Сельское хозяйство.
Источник фото: gov.cap.ru
Уфа, 10 Марта - DIXINEWS.

В Башкортостане растет количество фермерских хозяйств.

К началу этого года их насчитывалось более 6,1 тысячи, сообщает официальный сайт Министерства сельского хозяйства РБ.

«Как отметили на собрании Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ, на фоне других регионов Башкортостан выглядит неплохо. В рейтинге РФ по объему валовой продукции фермеры республики занимают 11 место, в ПФО — четвертое место», - говорится в сообщении.

По итогам 2016 года фермерами региона произведена третья часть зерна, четвертая часть — подсолнечника, пятая часть — сахарной свеклы, а также 14 процентов овощей закрытого грунта, 5,4 процента мяса и 9 процентов молока.

Большим подспорьем для фермеров Башкортостана стала реализация программ: «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм». Как сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, участниками специальных программ стали свыше 650 фермеров. Совокупный размер оказанной фермерам государственной поддержки составил порядка 1,2 млрд рублей. За четыре года реализации специальных программ появилось более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Муниципальное предприятие «Воронежская горэлектросеть» выставлено на продажу

Владимир Джабаров. Политические ожидания от назначения нового посла США в России
Яровая предложила сажать на 8 лет за доведение подростков до суицида
Национальная стратегия действий в интересах женщин
В. Озеров: Обвинения США в адрес РФ по поводу развертывания запрещенных ракет необоснованны
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Екатеринбург, 10 Марта, 10:28.
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
Новосибирск, 10 Марта, 09:43.
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
Красноярск, 10 Марта, 08:54.
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия