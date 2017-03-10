В Башкирии становится больше фермерских хозяйств

В Башкортостане растет количество фермерских хозяйств.

К началу этого года их насчитывалось более 6,1 тысячи, сообщает официальный сайт Министерства сельского хозяйства РБ.

«Как отметили на собрании Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ, на фоне других регионов Башкортостан выглядит неплохо. В рейтинге РФ по объему валовой продукции фермеры республики занимают 11 место, в ПФО — четвертое место», - говорится в сообщении.

По итогам 2016 года фермерами региона произведена третья часть зерна, четвертая часть — подсолнечника, пятая часть — сахарной свеклы, а также 14 процентов овощей закрытого грунта, 5,4 процента мяса и 9 процентов молока.

Большим подспорьем для фермеров Башкортостана стала реализация программ: «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм». Как сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, участниками специальных программ стали свыше 650 фермеров. Совокупный размер оказанной фермерам государственной поддержки составил порядка 1,2 млрд рублей. За четыре года реализации специальных программ появилось более 1,5 тысячи новых рабочих мест.