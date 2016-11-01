При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы

Питерские следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, произошедшем при строительстве дорожного сообщения с тюрьмой «Кресты-2», которая расположена в Колпино.

Дело основано на материалах, поступивших из УФСБ и УФСИН. Об этом в четверг сообщили сотрудники отделения Следственного Комитета России в Петербурге.

«21 сентября 2016 года заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в сумме более 4 миллионов 750 тысяч рублей. В декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства», - говорится в сообщении СКР.

Контракт на строительство был заключен между УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти и ФГУП «Управление строительства по СЗФО». Общая стоимость работ составляла около 16 млн рублей. Всего неустановленными лицами было похищено не менее 12,2 млн рублей. Возбуждено дело по статье 159 УК - мошенничество.