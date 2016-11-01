Криминал

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 11:47

При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы

Возбуждено дело по статье 159 УК - мошенничество.
Источник фото: kirmayak.ru
Санкт-Петербург, 10 Марта - DIXINEWS.

Питерские следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, произошедшем при строительстве дорожного сообщения с тюрьмой «Кресты-2», которая расположена в Колпино.

Дело основано на материалах, поступивших из УФСБ и УФСИН. Об этом в четверг сообщили сотрудники отделения Следственного Комитета России в Петербурге.

«21 сентября 2016 года заказчиком на расчетный счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в сумме более 4 миллионов 750 тысяч рублей. В декабре 2016 года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, представили в адрес заказчика акты о якобы выполненных работах по контракту в полном объеме на сумму более 11 миллионов 104 тысяч рублей. После этого заказчиком были переведены указанные денежные средства», - говорится в сообщении СКР.

Контракт на строительство был заключен между УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти и ФГУП «Управление строительства по СЗФО». Общая стоимость работ составляла около 16 млн рублей. Всего неустановленными лицами было похищено не менее 12,2 млн рублей. Возбуждено дело по статье 159 УК - мошенничество.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
На Сахалине перед судом предстанет гражданин по обвинению в даче взятки сотруднику транспортной полиции
В Приморье гражданин КНДР осужден за применение насилия в отношении российского пограничника

В. Озеров: Обвинения США в адрес РФ по поводу развертывания запрещенных ракет необоснованны
Владимир Джабаров. Политические ожидания от назначения нового посла США в России
Национальная стратегия действий в интересах женщин
Гробница древнего правителя одну за другой "забирает" жизни расхитителей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Екатеринбург, 10 Марта, 10:28.
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
Новосибирск, 10 Марта, 09:43.
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
Красноярск, 10 Марта, 08:54.
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия