Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе

На Новом Арбате в кинотеатре «Октябрь» 9 марта стартовал уже 8-й Фестиваль итальянского кино, его назвали «Из Венеции в Москву». Он должен продлится до 14 марта.

На большом киноэкране москвичи и гости города смогут увидеть картины: «Удивительную спираль» Массимо Д’Анольфи и Мартина Паренти, «Запах женщины» Дино Ризи, а также короткий метр «Паяцы» Марко Беллоккьо и «Молли Блум» от Кьяры Казелли. Кроме того, зрителям покажут десять фильмов венецианского кинофестиваля.

- Я воспитан на вашей классике. Иду я по улице и вижу - памятник Чехову. И только ради этого надо приезжать в ваш замечательный город. У итальянцев и русских много общего - мы одинаково экспрессивны и не склонны к скучному порядку и дисциплине. В кино это сейчас очень важно - в моем фильме «Эти дни» рассказывается о путешествии девушек, и там вроде бы ничего не происходит, но в конце мы понимаем, что героини сильно изменились. Мои фильмы - как чемодан с двойным дном. И каждый может увидеть что-то свое, в этом сила искусства, - отметил режиссёр Джузеппе Пиччони, который уже третий раз приезжает в Москву

Под впечатлением от города оказался и Массимо Д’Анольфи: «Жду не дождусь, когда смогу потеряться в вашем прекрасном городе. В нем надо именно потеряться. И еще я в предвкушении от спуска в величественное метро!»