Культура

Алексей Мирный
10 Марта, 2017 11:41

Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе

Кадр из фильма "Запах женщины".
Источник фото: news.rambler.ru
Москва, 10 Марта - DIXINEWS.

На Новом Арбате в кинотеатре «Октябрь» 9 марта стартовал уже 8-й Фестиваль итальянского кино, его назвали «Из Венеции в Москву». Он должен продлится до 14 марта.

На большом киноэкране москвичи и гости города смогут увидеть картины: «Удивительную спираль» Массимо Д’Анольфи и Мартина Паренти, «Запах женщины» Дино Ризи, а также короткий метр «Паяцы» Марко Беллоккьо и «Молли Блум» от Кьяры Казелли. Кроме того, зрителям покажут десять фильмов венецианского кинофестиваля.

- Я воспитан на вашей классике. Иду я по улице и вижу - памятник Чехову. И только ради этого надо приезжать в ваш замечательный город. У итальянцев и русских много общего - мы одинаково экспрессивны и не склонны к скучному порядку и дисциплине. В кино это сейчас очень важно - в моем фильме «Эти дни» рассказывается о путешествии девушек, и там вроде бы ничего не происходит, но в конце мы понимаем, что героини сильно изменились. Мои фильмы - как чемодан с двойным дном. И каждый может увидеть что-то свое, в этом сила искусства, - отметил режиссёр Джузеппе Пиччони, который уже третий раз приезжает в Москву

Под впечатлением от города оказался и Массимо Д’Анольфи: «Жду не дождусь, когда смогу потеряться в вашем прекрасном городе. В нем надо именно потеряться. И еще я в предвкушении от спуска в величественное метро!»

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Федеральные библиотеки будут передавать списанные книги читателям
27 марта в Нижнем Новгороде можно будет купить билеты в театр со скидкой до 90%
Мамаев Курган стал одним из самых узнаваемых туристических брендов России

Яровая предложила сажать на 8 лет за доведение подростков до суицида
Людмила Бокова. Порт Владивосток: электронные визы для иностранных граждан
Крупным планом. Проблема обращения с отходами
Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре состоится пикет против установки стелы чехословацким легионерам
Пермь, 10 Марта, 14:38.
В Пермском УФАС подвели итоги 2016 года и анонсировали создание пяти экспертных советов
Челябинск, 10 Марта, 14:28.
Почти 700 млн рублей получит Челябинск на рекультивацию городской свалки
Нижний Новгород, 10 Марта, 13:38.
Путин снял с должности генерала ГУ МВД в Нижегородской области
Уфа, 10 Марта, 12:36.
В Башкирии становится больше фермерских хозяйств
Санкт-Петербург, 10 Марта, 11:47.
При строительстве дороги к «Крестам-2» была украдена большая часть суммы
Москва, 10 Марта, 11:41.
Итальянские режиссёры привезли своё кино в Москву и поделились впечатлениями о городе
Омск, 10 Марта, 11:11.
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Россия, Москва, 10 Марта, 10:48.
В России 99,99% деклараций на товары направляются через Интернет
Екатеринбург, 10 Марта, 10:28.
В Екатеринбурге в праздничные дни выдворили двадцать нелегалов
Новосибирск, 10 Марта, 09:43.
В Новосибирске откроется Генеральное консульство Республики Таджикистан
Красноярск, 10 Марта, 08:54.
Житель Красноярска продавал контрафактную продукцию под видом элитного алкоголя
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия