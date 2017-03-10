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Елена Малкова
10 Марта, 2017 11:11
В Омске выявляют причины и источники неприятного запаха в воздухе
Омск, 10 Марта - DIXINEWS.
Сегодня с утра в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности администрации Омска начали поступать звонки от горожан с жалобами на неприятный запах в атмосферном воздухе.
Как сообщается на официальном портале администрации Омска, от омичей поступило более 200 звонков.
Контрольные и надзорные органы определяют причины и источники неприятного запаха в городе.
В настоящее время работают одна бригада специалистов министерства природных ресурсов и экологии Омской области, две бригады сотрудников Управления Росприроднадзора по Омской области и ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По сообщению начальника единой дежурно-диспетчерской службы Омска Федора Бледнова, со ссылкой на контрольные и надзорные органы, по предварительной информации угрозы жизни и здоровью жителей города нет.
Бригады проводят дополнительные отборы воздуха в разных точках Омска, чтобы выявить причины и источники неприятного запаха.
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